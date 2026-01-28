Hoy en Chubut, el clima se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, se espera un cielo claro con temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C. La humedad máxima alcanzará el 79%, brindando una atmósfera fresca pero agradable para realizar actividades al aire libre.

En general, el día estará dominado por vientos con una velocidad media de cerca de 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde y noche, el panorama continuará con cielos parcialmente nublados y temperaturas que podrían llegar a un máximo de 14.7°C. Se espera que la velocidad del viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h, por lo que se recomienda tener precaución al salir. Este miércoles será un día sin precipitaciones declaradas, lo que sugiere una jornada sin lluvia en el horizonte.

Además, cabe mencionar que el sol tendrá su puesta a las 17:51.