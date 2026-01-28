Hoy en la Ciudad De Buenos Aires, disfrutaremos de un clima variado. En la mañana, las nubes estarán parcialmente presentes, y las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C. La posibilidad de lluvias es mínima, por lo que es un excelente momento para aprovechar actividades al aire libre con precaución. Para saber más sobre el clima del día, sigue nuestros informes actualizados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, las temperaturas se elevarán a un máximo de 16°C, con vientos alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Aunque el cielo estará parcialmente nuboso, es poco probable que se presenten lluvias importantes. Hay una brisa suave que puede ser agradable, haciendo que la sensación térmica sea confortable.

Observaciones astronómicas

Para los entusiastas del cielo, es importante destacar que el amanecer será a las 7:57 mientras que el atardecer será alrededor de las 17:50. Aprovecha estos momentos para disfrutarlos desde algún lugar con buena visibilidad.