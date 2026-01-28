En la mañana de hoy, se espera que el clima en La Pampa esté marcado por un ambiente parcialmente nuboso (despejado en algunas áreas). Las temperaturas oscilarán entre los 7.1°C y alcanzarán hasta los 18.4°C hacia el mediodía. La humedad promedio se mantendrá en torno al 59%, lo que podría hacer sentir el ambiente más fresco de lo que el termómetro muestra, así que se recomienda llevar una capa adicional si sales temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, se prevé que La Pampa continúe con cielos parcialmente nubosos. El viento soplará moderadamente con velocidades que podrían alcanzar los 14 km/h, pero descendiendo a 9 km/h al anochecer. La temperatura máxima esperada será de 18.4°C, creando un clima templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, permitiendo disfrutar de una velada agradable bajo el cielo pampeano.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y tendrá su puesta a las 18:08. Esto proporciona un valioso margen de luz diurna para planificar actividades al aire libre. La luz solar estará presente durante gran parte del día, aunque el atardecer marcará el inicio de un fresco ocaso.