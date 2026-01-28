Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas oscilando entre los 6.6°C de mínima y los 17.5°C de máxima. A lo largo de la mañana, no se espera lluvia, con vientos suaves que pueden alcanzar hasta 22 km/h. La humedad será del 62% durante el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán el máximo de 17.5°C, mientras que las condiciones seguirán parcialmente nubosas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a una mínima de 6.6°C, manteniendo el cielo parcialmente nublado. El viento será constante pero suave, y la humedad se mantendrá estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

El amanecer en Mendoza está previsto para las 8:34 AM, mientras que el atardecer se espera alrededor de las 6:35 PM. Estos horarios permiten un amplio margen para observaciones astronómicas durante la noche despejada de hoy.