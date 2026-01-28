Hoy en Neuquén, el clima se presentará con características de un miércoles típicamente variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y se espera una temperatura mínima que ronde los 4.9°C, sin presencia de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, las condiciones continuarán con una nubosidad parcial y una temperatura máxima alcanzando los 17°C. Se prevé que el viento sople a una velocidad de hasta 17 km/h. La humedad en el ambiente será de aproximadamente 62.5%, contribuyendo a que las sensaciones térmicas sean más significativas en horas mucho más húmedas y frías.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

El amanecer en Neuquén será a las 08:22 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 18:16 horas. Estas condiciones son ideales para disfrutar de los cielos claros. Aunque no se esperan lluvias ni tormentas, las condiciones atmosféricas permiten una visibilidad adecuada.