¿Cómo estará el clima por la mañana en Río Negro?

Este miércoles 28 de enero de 2026, en la región de Río Negro, tendremos una mañana que comienza con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, ofreciendo un inicio fresco para el día. Los vientos estarán presentes a lo largo de la mañana con una velocidad promedio de 22 km/h, proporcionando una sensación agradable. En general, esperamos que el clima sea estable durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Al avanzar la tarde y caer la noche, el clima en Río Negro seguirá presentando condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, manteniéndose confortables. Aunque no se esperan precipitaciones, hay una leve probabilidad de lluvias dispersas, pero en cantidades insignificantes. La humedad se mantendrá alrededor del 45%, mientras que los vientos seguirán con una velocidad similar a la de la mañana.