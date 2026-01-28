Hoy en San Juan, el clima clima se mostrará parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 9.2°C y 20.4°C. Durante la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan relativamente frías, y aunque no hay una alta probabilidad de lluvia, es recomendable llevar un pequeño abrigo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Con el paso de las horas hacia las horas de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo de cielo parcialmente nublado. Este escenario permite disfrutar cómodamente de actividades al aire libre. La temperatura máxima alcanzará los 20.4°C, y si tienes planes para la noche, la temperatura descenderá a medida que avance el tiempo, así que no olvides abrigarte adecuadamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 28 de enero de 2026

Hoy, miércoles 28 de enero de 2026, el amanecer fue a las 08:29 y el atardecer será a las 18:37, permitiendo disfrutar de una buena cantidad de luz solar a pesar del tiempo nublado.