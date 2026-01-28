El tiempo durante la mañana en Santa Cruz

Para la mañana de este miércoles 28 de enero de 2026, el clima en Santa Cruz se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 3.4°C, con vientos que alcanzarán los 16 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el cielo continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas ascenderán a unos 7.3°C. Se prevé que la velocidad del viento se incremente ligeramente, llegando a 22 km/h. La humedad alcanzará un porcentaje alto, pero no se esperan lluvias significativas.

Para más detalles y actualizaciones sobre el clima en Santa Cruz, se recomienda estar atento a los informes meteorológicos locales.