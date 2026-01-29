Para este jueves 29 de enero de 2026, el clima en Salta presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 3.4°C y los vientos soplarán a una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad relativa alcanzará un nivel del 47%, proporcionando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En horas de la tarde, las temperaturas se elevarán hasta llegar a una máxima de 21.2°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias significativas. El viento podrá aumentar ligeramente su intensidad, alcanzando los 9 km/h. En la noche, las condiciones serán similares, con cielos parcialmente nubosos.

¿A qué hora sale el sol y a que hora se pone este jueves 29 de enero de 2026?

El amanecer en Salta está programado para las 08:03, mientras que el ocaso podrá observarse a las 18:40. Durante el día, habrá una ventana de observación astronómica propicia alrededor de la hora de la puesta del sol, destacando la belleza del firmamento salteño.