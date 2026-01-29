Pronóstico del clima para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Pronóstico del tiempo
Para este jueves 29 de enero de 2026, el clima en Salta presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 3.4°C y los vientos soplarán a una velocidad de hasta 8 km/h. La humedad relativa alcanzará un nivel del 47%, proporcionando una sensación de frescura matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En horas de la tarde, las temperaturas se elevarán hasta llegar a una máxima de 21.2°C. A pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias significativas. El viento podrá aumentar ligeramente su intensidad, alcanzando los 9 km/h. En la noche, las condiciones serán similares, con cielos parcialmente nubosos.
¿A qué hora sale el sol y a que hora se pone este jueves 29 de enero de 2026?
El amanecer en Salta está programado para las 08:03, mientras que el ocaso podrá observarse a las 18:40. Durante el día, habrá una ventana de observación astronómica propicia alrededor de la hora de la puesta del sol, destacando la belleza del firmamento salteño.