Para hoy en Catamarca, se espera un inicio de jornada con cielo parcialmente nuboso y una temperatura que irá aumentando gradualmente. El clima matutino será fresco, con una temperatura mínima de 6.4°C y un porcentaje de humedad del 37%, lo que promete una mañana seca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones meteorológicas indican una temperatura máxima que alcanzará los 23.7°C. Aunque el cielo continuará presentando nubosidad parcial, se espera que el tiempo sea predominantemente seco, ya que no hay precipitaciones pronosticadas. Además, se experimentarán vientos del sector este con una velocidad aproximada de 21 km/h, generando una sensación térmica levemente más fresca.

Por la noche, la temperatura irá descendiendo, pero el cielo se mantendrá parcialmente despejado, permitiendo una noche apacible. Es importante tener en cuenta la presencia de los vientos, pues seguirán soplando a una velocidad moderada.

"Este jueves 29 de enero de 2026 es un buen día para disfrutar del aire libre en Catamarca, con una mezcla de sol y nubes que promete un tiempo perfecto para actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta la protección solar apropiada."