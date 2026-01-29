Hoy, Ciudad De Buenos Aires se presenta con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima es de 8.6°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el clima se acompaña de una humedad relativa de alrededor de 62%, lo que puede provocar una sensación de frío adicional en áreas expuestas. Los vientos del sudeste alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, haciendo necesario considerar llevar abrigo adecuado al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones atmosféricas seguirán siendo parcialmente nubosas. La máxima rondará los 16°C, siendo crucial mantenerse hidratado y protegido del viento que podría alcanzar hasta 22 km/h en su punto máximo. Remarcando el pronóstico, no se prevé lluvia considerable, así que el paraguas puede quedarse en casa.

Observaciones astronómicas

Los amaneceres en esta época del año son espectaculares, y hoy el sol emerge a las 7:57, mientras que se despedirá a las 17:50, ofreciendo varias horas de luz para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza que rodea a la Ciudad.