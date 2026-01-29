Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima diario
Hoy, Ciudad De Buenos Aires se presenta con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima es de 8.6°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el clima se acompaña de una humedad relativa de alrededor de 62%, lo que puede provocar una sensación de frío adicional en áreas expuestas. Los vientos del sudeste alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, haciendo necesario considerar llevar abrigo adecuado al salir de casa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones atmosféricas seguirán siendo parcialmente nubosas. La máxima rondará los 16°C, siendo crucial mantenerse hidratado y protegido del viento que podría alcanzar hasta 22 km/h en su punto máximo. Remarcando el pronóstico, no se prevé lluvia considerable, así que el paraguas puede quedarse en casa.
Observaciones astronómicas
Los amaneceres en esta época del año son espectaculares, y hoy el sol emerge a las 7:57, mientras que se despedirá a las 17:50, ofreciendo varias horas de luz para actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza que rodea a la Ciudad.