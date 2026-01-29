Durante la mañana en Córdoba, el clima será parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán en torno a los 7.3°C. Clima. La velocidad del viento alcanzará hasta 19 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja. Se recomienda llevar una chaqueta para protegerse del viento fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, se mantendrá la nubosidad parcial con una subida en las temperaturas alcanzando los 21.9°C. Al caer la noche, las condiciones continuarán siendo similares sin previsión de lluvias, y la humedad se mantendrá alrededor del 54%. Los vientos serán algo más leves hacia la noche, con una velocidad de 10 km/h. Aunque se espera un ambiente agradable, no se descarta la necesidad de mantener algo de abrigo en exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El amanecer en Córdoba será a las 08:12 y el atardecer a las 18:21. Esta información es útil para quienes planean actividades al aire libre o desean contemplar el atardecer. Para los noctámbulos y aficionados a la astronomía, la luna saldrá a las 17:38 y se pondrá a las 07:42, ofreciendo un espectáculo nocturno interesante.