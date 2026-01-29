Hoy en Corrientes, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, ofreciendo un respiro del calor. Sin embargo, la humedad alta del 94% podría generar una sensación de pegajosidad en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, lo cual proporcionará un leve alivio refrescante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones siguen siendo de tiempo nublado, con la temperatura alcanzando un máximo de 18.8°C. A lo largo de la tarde, el viento aumentará ligeramente a 19 km/h. Sin embargo, por la noche, las temperaturas tenderán a moderarse, bajando gradualmente a medida que la posición del sol cambia. La puesta de sol será alrededor de las 18:08, anunciando el inicio de una noche tranquila y fresca.