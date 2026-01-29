Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima Corrientes
Hoy en Corrientes, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 8.2°C, ofreciendo un respiro del calor. Sin embargo, la humedad alta del 94% podría generar una sensación de pegajosidad en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, lo cual proporcionará un leve alivio refrescante.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Por la tarde, las condiciones siguen siendo de tiempo nublado, con la temperatura alcanzando un máximo de 18.8°C. A lo largo de la tarde, el viento aumentará ligeramente a 19 km/h. Sin embargo, por la noche, las temperaturas tenderán a moderarse, bajando gradualmente a medida que la posición del sol cambia. La puesta de sol será alrededor de las 18:08, anunciando el inicio de una noche tranquila y fresca.