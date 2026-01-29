Hoy, en la ciudad de Formosa, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, asegurando un inicio de día fresco. No se espera precipitación alguna, por lo que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones de lluvias inesperadas. La humedad se sentirá alta, alcanzando un 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, las condiciones del tiempo en Formosa mantendrán cielos parcialmente nublados. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C, proporcionando un ambiente cálido pero agradable. Los vientos soplarán mayormente del sector sureste, con velocidades que se aproximan a los 9 km/h. A medida que la noche avance, las condiciones permanecerán estables, con baja probabilidad de lluvia, garantizando una velada tranquila.