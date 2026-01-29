El día de hoy en Jujuy, nos espera un estado del tiempo que inclinará hacia un clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4.2 grados Celsius, lo cual es bastante frío para las mañanas de esta época del año. Sin embargo, conforme avance el día, el mercurio subirá hasta alcanzar los 18.4 grados Celsius.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el clima continuará con condiciones parcialmente nubosas, manteniéndose los valores de temperatura alrededor de los 18.4°C. Se espera que el viento tenga una presencia significativa, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h. La humedad máxima alcanzará un 85%, haciendo que las condiciones puedan sentirse un tanto más húmedas de lo usual.

Cabe destacar que a lo largo de la tarde y la noche, no se prevé la precipitación de agua, por lo que se considera un día apto para actividades al aire libre. Sin embargo, ante la velocidad del viento, es recomendable asegurar objetos livianos fuera de las casas.

Es importante recordar siempre estar preparados ante cambios climáticos inesperados.