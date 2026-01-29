Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Estado del Tiempo
El clima hoy en La Rioja nos trae un día con condiciones meteorológicas variadas. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima alrededor de 6°C. A lo largo de la mañana, experimentaremos una variabilidad climática moderada con vientos provenientes del sur a una velocidad de hasta 10 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 40%, creando un ambiente fresco y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
En la tarde, las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de aproximadamente 21.1°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin previsiones de precipitaciones. Los vientos mantendrán una intensidad moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h, incrementando la sensación de frescura. Durante la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán estables, con un descenso gradual de la temperatura y cielos despejándose parcialmente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
Hoy, el sol saldrá en La Rioja a las 08:18 de la mañana y se pondrá a las 18:35, lo que nos brindará un día con aproximadamente 10 horas y 17 minutos de luz diurna. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo mayormente despejado durante una buena parte del día.