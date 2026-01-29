El clima hoy en La Rioja nos trae un día con condiciones meteorológicas variadas. La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima alrededor de 6°C. A lo largo de la mañana, experimentaremos una variabilidad climática moderada con vientos provenientes del sur a una velocidad de hasta 10 km/h. La humedad relativa se mantendrá en torno al 40%, creando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde, las temperaturas aumentarán alcanzando un máximo de aproximadamente 21.1°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, pero sin previsiones de precipitaciones. Los vientos mantendrán una intensidad moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h, incrementando la sensación de frescura. Durante la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán estables, con un descenso gradual de la temperatura y cielos despejándose parcialmente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

Hoy, el sol saldrá en La Rioja a las 08:18 de la mañana y se pondrá a las 18:35, lo que nos brindará un día con aproximadamente 10 horas y 17 minutos de luz diurna. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo mayormente despejado durante una buena parte del día.