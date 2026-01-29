Este jueves 29 de enero de 2026, el clima en Misiones nos promete una jornada con condiciones meteorológicas moderadas. En la mañana, el cielo estará nublado, pero se esperan temperaturas que oscilen entre 6.8°C y 18.2°C. La humedad estará presente con un porcentaje máximo del 97%. Es importante estar preparados para las condiciones variables del clima en esta región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos. La temperatura máxima roceará los 18.2°C mientras que la mínima se mantendrá en 6.8°C. La velocidad media del viento alcanzará los 22 km/h, proporcionando una brisa suave y constante a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:30 y se despedirá a las 17:57. Aprovechen para disfrutar de estas vistas espectaculares en Misiones.