Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Reporte Clima
Para este jueves 29 de enero de 2026 en Neuquén, se prevé un inicio de jornada con el cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 4.9°C. La humedad estará oscilando en torno al 35%, ofreciendo una atmósfera bastante seca en las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría cambiar la percepción térmica en algunos momentos del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17°C. El viento aumentará ligeramente, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Se espera que las condiciones se mantengan estables sin precipitaciones significativas, proporcionando una velada relativamente tranquila.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén
Se recomienda a los ciudadanos vestir en capas para adaptarse a los cambios en la temperatura durante el día. Los conductores deben estar atentos a las posibles ráfagas de viento que podrían afectar la conducción. Es una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la hidratación adecuada debido a la baja humedad relativa.