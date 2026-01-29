Para este jueves 29 de enero de 2026 en Neuquén, se prevé un inicio de jornada con el cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 4.9°C. La humedad estará oscilando en torno al 35%, ofreciendo una atmósfera bastante seca en las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría cambiar la percepción térmica en algunos momentos del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17°C. El viento aumentará ligeramente, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Se espera que las condiciones se mantengan estables sin precipitaciones significativas, proporcionando una velada relativamente tranquila.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se recomienda a los ciudadanos vestir en capas para adaptarse a los cambios en la temperatura durante el día. Los conductores deben estar atentos a las posibles ráfagas de viento que podrían afectar la conducción. Es una buena oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la hidratación adecuada debido a la baja humedad relativa.