Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima de hoy
El estado del clima en San Juan durante la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 11 km/h en su punto máximo. La humedad será alta, alrededor del 61%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Para la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán con cielos nublados y la temperatura aumentando hasta 20.4°C. No se esperan precipitaciones, y el viento se incrementará alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad durante este período será de aproximadamente 61%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
El sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. El amanecer matutino se espera calmado, mientras que el atardecer traerá el final de un día sin lluvias en San Juan.