El estado del clima en San Juan durante la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 11 km/h en su punto máximo. La humedad será alta, alrededor del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán con cielos nublados y la temperatura aumentando hasta 20.4°C. No se esperan precipitaciones, y el viento se incrementará alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad durante este período será de aproximadamente 61%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. El amanecer matutino se espera calmado, mientras que el atardecer traerá el final de un día sin lluvias en San Juan.