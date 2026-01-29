Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima actual
Hoy, San Luis se presenta con un clima parcialmente nuboso, donde la temperatura mínima se tomará de unos agradables 7.5°C, brindando un amanecer cálido para quienes se aventuren en sus actividades matutinas. Durante la mañana, las nubes compartirán el cielo con algunos claros. Los vientos serán leves a moderados, alcanzando una velocidad de hasta 36 km/h, por lo que se recomienda atender la ropa adecuada si se va a salir temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Para la tarde y noche en San Luis, se espera que las temperaturas se eleven alcanzando los 17.7°C como máximo. Aunque seguirá siendo un día principalmente nuboso, habrá intervalos de sol que proporcionarán momentos de calidez. La humedad estará en torno al 66%, por lo que sentirás una atmósfera un poco más fresca a medida que el sol se esconda. Los vientos seguirán con una intensidad similar a la mañana, manteniendo su fuerza alrededor de los 22 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
Este jueves, el amanecer se verá en San Luis a las 08:25, brindándonos más horas de luz desde tiempos tempranos hasta el atardecer, el cual se verá alrededor de las 18:24. Será importante aprovechar este tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre antes de la llegada de la noche.