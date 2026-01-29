Hoy, San Luis se presenta con un clima parcialmente nuboso, donde la temperatura mínima se tomará de unos agradables 7.5°C, brindando un amanecer cálido para quienes se aventuren en sus actividades matutinas. Durante la mañana, las nubes compartirán el cielo con algunos claros. Los vientos serán leves a moderados, alcanzando una velocidad de hasta 36 km/h, por lo que se recomienda atender la ropa adecuada si se va a salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche en San Luis, se espera que las temperaturas se eleven alcanzando los 17.7°C como máximo. Aunque seguirá siendo un día principalmente nuboso, habrá intervalos de sol que proporcionarán momentos de calidez. La humedad estará en torno al 66%, por lo que sentirás una atmósfera un poco más fresca a medida que el sol se esconda. Los vientos seguirán con una intensidad similar a la mañana, manteniendo su fuerza alrededor de los 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

Este jueves, el amanecer se verá en San Luis a las 08:25, brindándonos más horas de luz desde tiempos tempranos hasta el atardecer, el cual se verá alrededor de las 18:24. Será importante aprovechar este tiempo para disfrutar de las actividades al aire libre antes de la llegada de la noche.