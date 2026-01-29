En Santa Cruz, el clima de la mañana será predominado por condiciones parcialmente nubosas con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 3.4°C. La velocidad del viento alcanzará hasta los 25 km/h, aportando una sensación de frescura al entorno. La humedad registrada rondará el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones de nubes parciales continuarán. Las temperaturas se incrementarán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. Mantendremos vientos leves con rachas que pueden llegar a los 29 km/h. La humedad también permanecerá alta, generando un ambiente algo húmedo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 09:40 horas, y el atardecer será visible a las 17:34 horas. Estos tiempos astronómicos son importantes para los que planifican actividades al aire libre o seguimientos astronómicos.