Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima diario
En Santa Cruz, el clima de la mañana será predominado por condiciones parcialmente nubosas con temperaturas mínimas que descenderán hasta los 3.4°C. La velocidad del viento alcanzará hasta los 25 km/h, aportando una sensación de frescura al entorno. La humedad registrada rondará el 80%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, las condiciones de nubes parciales continuarán. Las temperaturas se incrementarán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. Mantendremos vientos leves con rachas que pueden llegar a los 29 km/h. La humedad también permanecerá alta, generando un ambiente algo húmedo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
El sol hará su aparición a las 09:40 horas, y el atardecer será visible a las 17:34 horas. Estos tiempos astronómicos son importantes para los que planifican actividades al aire libre o seguimientos astronómicos.