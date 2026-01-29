Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Estado del clima
Clima para la mañana en Santa Fe
El clima por la mañana en Santa Fe será despejado. La temperatura mínima será de 7.9°C. Se espera una humedad relativa del 76%, lo cual es razonable para una mañana de estas características. Los vientos soplarán del noreste con ráfagas que alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h. En cuanto al nivel de precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo de la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables con cielos mayormente despejados y una temperatura máxima alcanzando los 18.5°C. La humedad continuará siendo un factor presente, con un nivel moderado del 76%. En cuanto al viento, está pronosticado que se mantenga constante, con potenciales ráfagas máximas de 21 km/h.
Durante la noche, no se espera una caída significativa de las temperaturas, y los cielos permanecerán en gran parte despejados. Cabe mencionar que no habrá riesgo de precipitaciones, asegurando así una noche tranquila desde el punto de vista meteorológico.