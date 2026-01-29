Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 29 de enero de 2026
Clima Diario
Hoy en Tierra del Fuego, el clima se presentará con condiciones de parcialmente nuboso desde la madrugada, con una temperatura mínima de aproximadamente -0.6°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. Se espera que la temperatura máxima alcance cerca de los 2.9°C. Durante todo el día, los vientos soplarán a una velocidad media de 17 km/h, mientras que la humedad promedio será del 96%.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026
El sol hará su aparición a las 09:54 horas y se ocultará a las 17:12 horas, mientras que la luna saldrá a las 15:57 y se pondrá a las 09:55.