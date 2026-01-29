Hoy en Tierra del Fuego, el clima se presentará con condiciones de parcialmente nuboso desde la madrugada, con una temperatura mínima de aproximadamente -0.6°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. Se espera que la temperatura máxima alcance cerca de los 2.9°C. Durante todo el día, los vientos soplarán a una velocidad media de 17 km/h, mientras que la humedad promedio será del 96%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 29 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 09:54 horas y se ocultará a las 17:12 horas, mientras que la luna saldrá a las 15:57 y se pondrá a las 09:55.