En Catamarca, se espera un día de clima parcialmente nuboso. Para el transcurso de la mañana, las temperaturas estarán alrededor de los 6.4°C, con la humedad llegando a un 65%. No hay lluvias previstas, por lo que quienes se trasladan temprano a trabajar o estudiar no enfrentarán inconvenientes por precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, se anticipa que el mercurio suba hasta los 23.7°C, mientras que se mantendrán condiciones parcialmente soleadas. El viento tendrá una presencia más marcada, con ráfagas que podrían llegar a una velocidad de 16 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá lenta pero progresivamente, no presentando importantes cambios en el panorama climático.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será alrededor de las 08:12 y el atardecer está previsto para las 18:33. Un dato interesante para aquellos que disfrutan contemplar el cielo es que hoy la luna se mostrará en una fase favorable para una observación nocturna placentera.