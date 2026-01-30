Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima actual
Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará dominado por cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 12 km/h por momentos.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
En la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso con una máxima de 16°C. Durante la noche, los vientos disminuirán levemente, pero la humedad continuará siendo un factor importante, alcanzando el 62%. Por lo tanto, es recomendable mantener una buena hidratación y precaución al realizar actividades al aire libre.
El día cerrará con cielos parcialmente nubosos, sin cambios significativos en las condiciones atmosféricas.