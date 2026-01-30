Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará dominado por cielos parcialmente nubosos, con una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 12 km/h por momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso con una máxima de 16°C. Durante la noche, los vientos disminuirán levemente, pero la humedad continuará siendo un factor importante, alcanzando el 62%. Por lo tanto, es recomendable mantener una buena hidratación y precaución al realizar actividades al aire libre.

El día cerrará con cielos parcialmente nubosos, sin cambios significativos en las condiciones atmosféricas.