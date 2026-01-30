Pronóstico del clima para la mañana en Corrientes

En la mañana de hoy en Corrientes, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondan los 8.2°C. El viento se mantendrá con una velocidad promedio de 6 km/h, mientras que la probabilidad de precipitación es baja. La humedad esperada será del 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para las horas de la tarde y la noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente cubierto, con temperaturas que llegarán a un máximo de 18.8°C. Los vientos seguirán leves, alcanzando un máximo de 9 km/h. Aunque las condiciones meteorológicas no sugieren lluvias, siempre es recomendable estar preparado. Con una humedad aproximada del 94%, la sensación de frescura se mantendrá durante todo el día.