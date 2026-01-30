Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima en Corrientes
Pronóstico del clima para la mañana en Corrientes
En la mañana de hoy en Corrientes, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondan los 8.2°C. El viento se mantendrá con una velocidad promedio de 6 km/h, mientras que la probabilidad de precipitación es baja. La humedad esperada será del 94%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para las horas de la tarde y la noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente cubierto, con temperaturas que llegarán a un máximo de 18.8°C. Los vientos seguirán leves, alcanzando un máximo de 9 km/h. Aunque las condiciones meteorológicas no sugieren lluvias, siempre es recomendable estar preparado. Con una humedad aproximada del 94%, la sensación de frescura se mantendrá durante todo el día.