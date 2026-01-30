Para este viernes en Entre Ríos, se espera un clima moderadamente cálido. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que resultará en un ambiente fresco con temperaturas mínimas alrededor de 7.8°C. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con humedad rondando un nivel del 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

A medida que avance el día, las temperaturas máximas alcanzarán unos tibios 17.2°C hacia la tarde. Se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con vientos predominantes del sur, que podrán alcanzar velocidades de hasta 13 km/h. Durante la noche, el clima será más fresco, permitiendo un relajante cierre de jornada. En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:58 y se pondrá a las 18:05, ofreciendo un día razonablemente largo para disfrutar.

Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas no presentarán grandes retos.