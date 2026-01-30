El clima en Formosa hoy presenta un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas iniciarán desde los 7.9°C con una leve sensación de frescura. No se esperan precipitaciones a lo largo de esta primera parte del día, por lo que no será necesario llevar un paraguas al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 20.5°C. Se mantendrá un cielo mayormente cubierto con algunas aperturas ocasionales. La humedad relativa máxima rondará el 96%, y los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad moderada, alcanzando hasta 9 km/h. Durante la noche, el termómetro podría descender nuevamente, preparando el clima para una noche tranquila y sin precipitaciones.