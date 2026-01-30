Hoy en Mendoza, el clima presenta un día calmado con un cielo medianamente nublado y temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.5°C. Durante la mañana, el tiempo será agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad durante el día alcanzará hasta un 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, se puede anticipar que el clima seguirá con nubosidad variable y las temperaturas se mantendrán alrededor de 17.5°C. Hacia la noche, se espera una disminución en la temperatura hasta los 6.6°C. Aunque no se pronostica precipitaciones significativas, es recomendable estar preparado para cualquier cambio.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

El sol saldrá a las 08:34 y se ocultará a las 18:35, brindándole más de diez horas de luz solar para disfrutar de las actividades planificadas.