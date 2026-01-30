Hoy en Neuquén, el clima será predominantemente nuboso con algunos intervalos de sol en la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.9°C, proporcionando un día fresco. Habrá una leve brisa con vientos llegando hasta los 13 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío por momentos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el clima seguirá mostrando características similares, con una máxima que podría alcanzar los 17°C. Se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, permitiendo momentos de sol. Los vientos mantendrán su velocidad, sin cambios significativos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:47 y se pondrá a las 18:16. Estos horarios ofrecen una ventana ideal para disfrutar de la naturaleza que ofrece esta región.