Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 30 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en San Juan, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C como mínima y alcanzarán hasta los 20.4°C como máxima. El viento será un protagonista con una velocidad media que llega a 10 km/h, siendo una jornada ideal para disfrutar al aire libre con precaución.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá sin precipitaciones significativas. El cielo continuará con nubes dispersas, proporcionando un ambiente agradable. La velocidad del viento será constante, alcanzando los 11 km/h, lo cual puede refrescar el ambiente hacia el anochecer. La humedad se mantendrá en torno al 61%, lo que garantiza un ambiente cómodo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026
El sol hará su aparición a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Estos datos astronómicos son esenciales para quienes buscan aprovechar al máximo las horas de luz natural.