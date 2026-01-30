Hoy en San Juan, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C como mínima y alcanzarán hasta los 20.4°C como máxima. El viento será un protagonista con una velocidad media que llega a 10 km/h, siendo una jornada ideal para disfrutar al aire libre con precaución.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá sin precipitaciones significativas. El cielo continuará con nubes dispersas, proporcionando un ambiente agradable. La velocidad del viento será constante, alcanzando los 11 km/h, lo cual puede refrescar el ambiente hacia el anochecer. La humedad se mantendrá en torno al 61%, lo que garantiza un ambiente cómodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 30 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Estos datos astronómicos son esenciales para quienes buscan aprovechar al máximo las horas de luz natural.