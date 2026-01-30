Hoy en Santa Cruz, el clima se exhibirá parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas que comenzarán en 3.4°C. Se prevé una sensación térmica fresca, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa rondará el 80%, lo cual podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente. Los vientos soplarán suavemente a 16 km/h, proporcionándole un toque fresco a la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con temperaturas subiendo hasta 7.3°C. Aunque la nubosidad será variable, el clima se mantendrá sin precipitaciones, con una humedad que se mantendrá cerca del 80%. Las ráfagas podrán alcanzar los 25 km/h, aportando un carácter ventoso durante la jornada. Este tiempo invita a mantener la vestimenta ligera pero con una prenda para el viento.