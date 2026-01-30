Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Fe

En Santa Fe, se espera un clima con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas fluctuarán entre los 7.9°C y 18.5°C. Es importante saber que la humedad llegará al 85%, con vientos moderados alcanzando velocidades de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el escenario continuará similar, con cielos predominantemente nublados y sin lluvias significativas. Aunque el viento podría aumentar a velocidades máximas de 21 km/h, no se prevén precipitaciones. El sol se pondrá alrededor de las 18:06 horas y la visibilidad será buena a lo largo del día.

Es crucial tener en cuenta estas condiciones a la hora de planificar tus actividades al aire libre.