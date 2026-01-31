Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 31 de enero de 2026
Clima diario
En Córdoba, el clima para este sábado 31 de enero de 2026 presenta condiciones relativamente agradables durante la mañana. Se espera que las **temperaturas mínimas** desciendan a alrededor de los **7.3°C**, con una humedad máxima alcanzando el 54%. Esto se traduce en un entorno generalmente fresco, aunque no se proyectan precipitaciones significativas. La velocidad media del **viento** será de 10 km/h, favoreciendo una sensación térmica moderada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Hacia la tarde y noche, el clima se tornará más cálido, con **temperaturas máximas** que podrían llegar hasta los **21.9°C**. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, proporcionando un equilibrio entre sol y nubes. Durante estas horas, se espera que los **vientos** aumenten de intensidad ligeramente, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar algunas rachas fuertes breves, pero nada fuera de lo común. La **humedad** continuará siendo tolerable, oscilando alrededor del 48%.