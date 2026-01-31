En Córdoba, el clima para este sábado 31 de enero de 2026 presenta condiciones relativamente agradables durante la mañana. Se espera que las **temperaturas mínimas** desciendan a alrededor de los **7.3°C**, con una humedad máxima alcanzando el 54%. Esto se traduce en un entorno generalmente fresco, aunque no se proyectan precipitaciones significativas. La velocidad media del **viento** será de 10 km/h, favoreciendo una sensación térmica moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde y noche, el clima se tornará más cálido, con **temperaturas máximas** que podrían llegar hasta los **21.9°C**. Se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, proporcionando un equilibrio entre sol y nubes. Durante estas horas, se espera que los **vientos** aumenten de intensidad ligeramente, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar algunas rachas fuertes breves, pero nada fuera de lo común. La **humedad** continuará siendo tolerable, oscilando alrededor del 48%.