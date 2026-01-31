Hoy en Corrientes, el clima durante la mañana estará algo nuboso y con temperaturas bajas que llegarán hasta mínimas de 8.2°C. Se prevé que la humedad sea alta y la velocidad del viento alcanzará hasta 9 km/h. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, es importante estar preparado y llevar un abrigo ligero por si las condiciones se vuelven más frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche de hoy, Corrientes experimentará un clima con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que subirán hasta los 18.8°C. El viento continuará siendo moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h. No se esperan lluvias, por lo que el clima ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la jornada.

Para los observadores astronómicos, se destaca que el amanecer será a las 07:42 y el atardecer a las 18:08, proporcionando un día moderadamente largo.