Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 31 de enero de 2026
Información meteorológica
El clima en Formosa durante la mañana
Hoy en Formosa, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.9°C como mínimo y alcanzarán un máximo de 20.5°C a lo largo del día. Los vientos serán moderados, con una velocidad que podría alcanzar los 17 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con temperaturas que permanecerán estables. No se espera precipitación significativa y la humedad alcanzará un máximo de 96%. Los vientos podrían incrementarse ligeramente con ráfagas ocasionales.