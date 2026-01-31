El clima en Formosa durante la mañana

Hoy en Formosa, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.9°C como mínimo y alcanzarán un máximo de 20.5°C a lo largo del día. Los vientos serán moderados, con una velocidad que podría alcanzar los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con temperaturas que permanecerán estables. No se espera precipitación significativa y la humedad alcanzará un máximo de 96%. Los vientos podrían incrementarse ligeramente con ráfagas ocasionales.