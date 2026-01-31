Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 31 de enero de 2026
Clima Diario
El clima en Jujuy para hoy será en su mayoría parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en alrededor de 4.2°C, proporcionando un fresco inicio del día. Se pronostica que estas condiciones predominantes seguirán durante las primeras horas, antes de que las temperaturas aumenten a medida que el día avance.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Hacia la tarde y noche, las temperaturas en Jujuy alcanzarán un máximo de 18.4°C, creando un ambiente agradable y templado. Aunque se espera algo de nubosidad, no se anticipan precipitaciones significativas. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h, lo cual reducirá la sensación térmica en las zonas expuestas.
No hay precipitaciones previstas, y la humedad se mantendrá en niveles cómodos, sin generar sensación de bochorno. Un día ideal para actividades al aire libre si las nubes no se tornan demasiado persistentes.