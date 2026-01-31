El clima en Jujuy para hoy será en su mayoría parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en alrededor de 4.2°C, proporcionando un fresco inicio del día. Se pronostica que estas condiciones predominantes seguirán durante las primeras horas, antes de que las temperaturas aumenten a medida que el día avance.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, las temperaturas en Jujuy alcanzarán un máximo de 18.4°C, creando un ambiente agradable y templado. Aunque se espera algo de nubosidad, no se anticipan precipitaciones significativas. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h, lo cual reducirá la sensación térmica en las zonas expuestas.

No hay precipitaciones previstas, y la humedad se mantendrá en niveles cómodos, sin generar sensación de bochorno. Un día ideal para actividades al aire libre si las nubes no se tornan demasiado persistentes.