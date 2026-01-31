Hoy en Mendoza, el clima presentará un panorama de cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.6°C. No hay probabilidad de precipitaciones, así que es un buen día para aprovechar al aire libre. La humedad relativa se estima en 62%. Los vientos serán suaves, con velocidades alcanzando los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al caer la tarde y durante la noche, se prevé que el tiempo mantenga un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.5°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente durante estas horas, alcanzando hasta 13 km/h. La humedad en el ambiente se mantendrá constante, asegurando condiciones agradables para cerrar el día.