Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 31 de enero de 2026
Clima diario
Hoy en Mendoza, el clima presentará un panorama de cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.6°C. No hay probabilidad de precipitaciones, así que es un buen día para aprovechar al aire libre. La humedad relativa se estima en 62%. Los vientos serán suaves, con velocidades alcanzando los 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Al caer la tarde y durante la noche, se prevé que el tiempo mantenga un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.5°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente durante estas horas, alcanzando hasta 13 km/h. La humedad en el ambiente se mantendrá constante, asegurando condiciones agradables para cerrar el día.