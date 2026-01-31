Hoy en San Juan, el clima promete ser parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de 9.2°C, ofreciendo un comienzo de día fresco. La humedad será significativa, alcanzando hasta un 61%, por lo cual se recomienda llevar ropa ligera pero abrigada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará 20.4°C, proporcionando un ambiente más cálido pero aún agradable. Se espera que la humedad descienda ligeramente, ofreciendo un cierre de día más seco. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de hasta 22 km/h.

Para la noche, el cielo se tornará mayormente despejado, dejando una vigilia celestial donde la luna aún no estará completamente visible dado su fase actual. Considere llevar una chaqueta ligera para la noche ya que puede descender la temperatura.