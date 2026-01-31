Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 31 de enero de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Santa Cruz, el clima comenzará con un estado del tiempo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 3.4°C, creando una mañana fresca. A pesar de algunas nubes, no se prevé lluvia durante las primeras horas del día. La humedad se mantendrá alta en alrededor del 80%, lo cual podría generar sensación de frío.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y noche, el estado del tiempo continuará siendo mayormente nuboso pero con probabilidades mínimas de precipitación. Las temperaturas podrían subir a un máximo de 7.3°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 25 km/h, lo cual podría causar una sensación térmica más baja que la temperatura del aire. Es importante vestirse con ropa abrigada si planea estar al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 31 de enero de 2026
El amanecer en Santa Cruz está previsto para las 09:40 y el atardecer para las 17:34, brindando un día relativamente corto de luz natural. Estas horas son ideales para planificar actividades al aire libre si el clima lo permite.