Hoy en Santa Cruz, el clima comenzará con un estado del tiempo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 3.4°C, creando una mañana fresca. A pesar de algunas nubes, no se prevé lluvia durante las primeras horas del día. La humedad se mantendrá alta en alrededor del 80%, lo cual podría generar sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el estado del tiempo continuará siendo mayormente nuboso pero con probabilidades mínimas de precipitación. Las temperaturas podrían subir a un máximo de 7.3°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 25 km/h, lo cual podría causar una sensación térmica más baja que la temperatura del aire. Es importante vestirse con ropa abrigada si planea estar al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 31 de enero de 2026

El amanecer en Santa Cruz está previsto para las 09:40 y el atardecer para las 17:34, brindando un día relativamente corto de luz natural. Estas horas son ideales para planificar actividades al aire libre si el clima lo permite.