Hoy en Santa Fe, podremos disfrutar de un clima mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas mínimas que se acercarán a los 7.9°C. Por la mañana, la temperatura irá ascendiendo paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 18.5°C alrededor del mediodía. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 21 km/h, proporcionando una ligera brisa que acompañará el fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En horas de la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nublado. La temperatura máxima rondará los 18.5°C, pero se espera que descienda una vez que el sol comience a ocultarse. La velocidad del viento, que se mantendrá estable durante el día, podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Aunque no hay previsión de precipitación para hoy, la humedad alcanzará un máximo de 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más pesado.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 31 de enero de 2026

El sol en Santa Fe será visible desde el amanecer, a las 07:28. La puesta del sol está prevista para las 18:06, ofreciendo un día con luz solar suficiente para disfrutar al aire libre.