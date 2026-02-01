El clima en Catamarca durante el día

Este domingo en Catamarca, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores mínimos de 6.4°C y máximos alcanzando los 23.7°C. Se recomienda vestir en capas y estar preparado para los cambios de temperatura. La humedad estará en niveles agradables, aunque es aconsejable mantenerse hidratado. Ver más sobre el clima en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, continuaremos con un cielo parcialmente nuboso. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 16 km/h. Al caer la noche, las condiciones seguirán estables, con relativamente baja probabilidad de precipitaciones y una humedad moderada. Este clima tranquilo ofrece una noche ideal para actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.

Observaciones astronómicas: La hora del amanecer será a las 08:12 y el sol se ocultará alrededor de las 18:33. La visibilidad en Catamarca será óptima para aquellos interesados en la astronomía.