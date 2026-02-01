Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 1 de febrero de 2026
Actualidad climatológica
El clima en Catamarca durante el día
Este domingo en Catamarca, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con valores mínimos de 6.4°C y máximos alcanzando los 23.7°C. Se recomienda vestir en capas y estar preparado para los cambios de temperatura. La humedad estará en niveles agradables, aunque es aconsejable mantenerse hidratado. Ver más sobre el clima en Argentina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde, continuaremos con un cielo parcialmente nuboso. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 16 km/h. Al caer la noche, las condiciones seguirán estables, con relativamente baja probabilidad de precipitaciones y una humedad moderada. Este clima tranquilo ofrece una noche ideal para actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.
Observaciones astronómicas: La hora del amanecer será a las 08:12 y el sol se ocultará alrededor de las 18:33. La visibilidad en Catamarca será óptima para aquellos interesados en la astronomía.