Hoy, el clima en la Ciudad de Buenos Aires estará parcialmente nuboso desde la mañana con temperaturas iniciales alrededor de los 8.6°C. Mientras el día avanza, se espera que las temperaturas se mantengan agradables pero dentro de un rango de frescura. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se estima promediar en 8 km/h, lo que proporciona un ligero movimiento de brisa. La humedad se sitúa aproximadamente en un 78%, creando una atmósfera moderadamente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo estará particularizado por una nubosidad ligera, mientras que la temperatura alcanzará un máximo de 16°C, facilitando un entorno más cálido comparado a las primeras horas del día. El viento continuará fluyendo pero podría intensificarse con ráfagas que alcanzarían hasta 12 km/h. Aunque no se espera presencia de lluvia, el nivel de humedad se mantendrá cercano al 78%, aportando una continuidad de la sensación húmeda a lo largo del día.