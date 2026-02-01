Durante la mañana en Formosa, el clima se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un aire fresco típico de la temporada. La humedad se mantendrá en niveles altos con un porcentaje de 96%, lo que sugiere un ambiente húmedo. Se aconseja vestir en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día, ya que las máximas pueden llegar a ser de hasta 20.5°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, el panorama continuará con cielo parcialmente cubierto, aunque la máxima del día llegará a los 20.5°C, brindando una sensación cálida. Un viento suave, alcanzando los 9 km/h, recorrerá la ciudad. Por la noche, las temperaturas descenderán, acercándose nuevamente a los valores mínimos, con cielos que mantendrán algunas nubes visibles.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto a las 07:02 AM, mientras que el ocaso ocurrirá a las 06:08 PM. Por lo tanto, habitantes de Formosa podrán disfrutar de aproximadamente 11 horas de luz solar este domingo primero de febrero del 2026.