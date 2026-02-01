En la provincia de Jujuy, el clima comenzará la mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 4.2°C, lo que invita a tener a mano un abrigo liviano. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a los vientos que soplarán con una velocidad media de 10 km/h. Este tipo de días son perfectos para disfrutar del aire fresco sin preocuparse demasiado por las lluvias, ya que no se esperan precipitaciones a lo largo de esta primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con una máxima que se elevará hasta los 18.4°C. Este ligero aumento de la temperatura será acompañado por un incremento en la humedad, con un valor marcado alrededor del 85%, haciendo que el ambiente se sienta un poco más denso. El cielo continuará mostrando intervalos nubosos. Para la noche, el descenso térmico será más pronunciado; sin embargo, no se prevén cambios significativos en cuanto a precipitaciones. Los amantes de las observaciones astronómicas podrían disfrutar de un cielo despejado en diferentes momentos del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en la actividad solar, el amanecer en Jujuy está previsto para las 08:01, mientras que el atardecer llegará a las 18:41. Esto proporciona un prolongado periodo de luz diurna ideal para actividades al aire libre.