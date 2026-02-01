Canal 26
Por Canal 26
domingo, 1 de febrero de 2026, 06:03

Para la mañana de este domingo, el clima en San Juan mostrará cielos mayormente despejados con un sol radiante durante las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 9.2°C. Vientos frescos se anticipan del sur, alcanzando una velocidad máxima de hasta 17 km/h, pero se mantendrá bastante sereno con baja probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Avanzando hacia la tarde y la noche, la tendencia meteorológica se mantendrá estable, con un cielo predominantemente claro. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 20.4°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa será notable ocasionalmente, situándose alrededor del 61%. Las ráfagas de viento disminuirán, permitiendo una noche tranquilamente apacible.