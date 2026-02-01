Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 1 de febrero de 2026
Clima local
Para la mañana de este domingo, el clima en San Juan mostrará cielos mayormente despejados con un sol radiante durante las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 9.2°C. Vientos frescos se anticipan del sur, alcanzando una velocidad máxima de hasta 17 km/h, pero se mantendrá bastante sereno con baja probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Avanzando hacia la tarde y la noche, la tendencia meteorológica se mantendrá estable, con un cielo predominantemente claro. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 20.4°C. Aunque no se esperan lluvias, la humedad relativa será notable ocasionalmente, situándose alrededor del 61%. Las ráfagas de viento disminuirán, permitiendo una noche tranquilamente apacible.