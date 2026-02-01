Hoy en San Luis, el clima mostrará condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 7.5°C. La humedad relativa será elevada, alcanzando niveles significativos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde se espera un incremento en las temperaturas, llegando a un máximo que se espera esté cerca de los 17.7°C, acompañado de vientos que soplarán a una velocidad de hasta 22 km/h. La noche mantendrá estas condiciones, con cielos aún parcialmente nubosos. Se aconseja a los residentes estar preparados para cambios ligeros en la temperatura percibida debido a la velocidad del viento.