Para quienes residen o tienen planes en Santa Cruz hoy, el clima mostrará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Se pronostica que las temperaturas suban hasta los 7.3°C por la tarde, manteniéndose moderadamente frescas en general.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, aunque el cielo seguirá estando mayormente nuboso, no se prevé lluvia notable, brindando una tarde estable para actividades al aire libre. Durante la noche, se espera que las temperaturas bajen hasta 3.4°C, así que se recomienda llevar abrigo. El viento, con una velocidad máxima de 25 km/h, podría sentirse ligeramente en las áreas expuestas.

Santa Cruz vivirá hoy en una humedad alrededor del 80%, lo que podría incrementar la sensación de frío. La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, sin complicaciones importantes para los desplazamientos locales.