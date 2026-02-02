Hoy en Buenos Aires, el clima comenzará con un cielo mayormente cubierto durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 5.6°C con una probabilidad muy baja de precipitaciones. No se espera lluvia significativa a lo largo de esta primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y la noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, ofreciendo algo de respiro con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada que puede alcanzar hasta 10 km/h.

La humedad será notable, con un valor de alrededor del 92%. No habrá precipitaciones significativas, ofreciendo una atmósfera relativamente seca para esta época del año.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el horario del amanecer está previsto para las 08:05 y el anochecer será a las 17:52, ofreciendo un día relativamente largo para las actividades al aire libre.