Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 2 de febrero de 2026
Informe climático
Condiciones climáticas para la mañana
Esta mañana, en Catamarca se espera un día mayormente soleado con una temperatura mínima de 6.4°C. El clima será apropiado para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo al salir temprano. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, lo que asegura que no tendrás que preocuparte por lluvias repentinas. La humedad relativa será de un máximo de 65%, así que el ambiente se sentirá relativamente seco. En cuanto a los vientos, estos estarán soplando a una velocidad máxima de 10 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y la noche, la temperatura máxima alcanzará los 23.7°C. Se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas, lo que dará paso a un ambiente agradable en toda la región. Los vientos mantendrán una velocidad máxima de 16 km/h, asegurando un clima fresco. La humedad disminuirá un poco a medida que avance el día, así que es perfecto para disfrutar de una caminata al aire libre. No se esperan cambios significativos en la presión atmosférica, lo que asegura un día estable en términos de presión y temperatura.